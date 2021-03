В Єврокомісії заявили, що ЄС абсолютно не потрібна російська вакцина "Спутник V"

Європейський Союз не потребує російської вакцини "Спутник V" від COVID-19 і може домогтися імунітету на всьому континенті, використовуючи виробництво вакцин у Європі.

Про це заявив єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Оскільки ми є континентом із найбільшою кількістю вакцин, зараз у нас є чотири вакцини, затверджені медичним регулятором, ми перший континент у плані виробництва вакцин. Тож нам абсолютно не буде потрібен "Спутник V". "Спутник V" - це додаткова вакцина", - сказав телеканалу TF1 Бретон, який очолює цільову групу Єврокомісії щодо вакцин.

За його словами, зараз небхідно, щоб затверджені вакцини вироблялися та масово вводилися людям.

"Сьогодні у нас явно є можливість доставити від 300 до 350 мільйонів доз до кінця червня, і, відповідно, до 14 липня... у нас є можливість досягти імунітету на всьому континенті", - сказав французький єврокомісар. 14 липня у Франції відзначають День взяття Бастилії, національний день країни.

Що стосується "Спутника V", то, за словами Бретона, у росіян проблеми з його виробництвом.

Бретон повторив свій попередній коментар про те, що ЄС повинен допомогти Росії у виробництві вакцини, якщо це необхідно.

"Спутник V", ви знаєте, у росіян важкі часи з його виробництвом. І якщо їм знадобиться допомога, то ми повернемося до цього у другому півріччі… але зараз пріоритет відданий європейцям", - завив Бретон.

У серії повідомлень в Twitter виробник російської вакцини "Спутник V" звинуватив Бретона у "явній упередженості".

"Єврокомісар Тьєрі Бретон явно упереджено ставиться до вакцини "Спутник V" лише тому, що вона російська. Він ігнорує, що вона має вищу ефективність та кращі показники безпеки, ніж деякі інші вакцини, затверджені в ЄС", - йдеться в офіційному Twitter російської вакцини.

Commissioner @ThierryBreton is clearly biased against the Sputnik V vaccine just because it is Russian. He ignores that is has higher efficacy and better safety record than some other vaccines approved in the EU.