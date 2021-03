В Еврокомиссии заявили, что ЕС совершенно не нужна российская вакцина "Спутник V"

Европейский Союз не нуждается в российской вакцине "Спутник V" от COVID-19 и может добиться иммунитета на всем континенте, используя производство вакцин в Европе.

Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Поскольку мы являемся континентом с наибольшим количеством вакцин, сейчас у нас есть четыре вакцины, утвержденные медицинским регулятором, мы первый континент в плане производства вакцин. Поэтому нам совершенно не потребуется "Спутник V"."Спутник V"- это дополнительная вакцина", - сказал телеканалу TF1 Бретон, который возглавляет целевую группу Еврокомиссии по вакцинам.

По его словам, сейчас небходимо, чтобы утвержденные вакцины производились и массово вводились людям.

"Сегодня у нас явно есть возможность доставить от 300 до 350 млн доз до конца июня, и, соответственно, до 14 июля... у нас есть возможность достичь иммунитета на всем континенте", - сказал французский еврокомиссар. 14 июля во Франции отмечают День взятия Бастилии, национальный день страны.

Что касается "Спутника V", то, по словам Бретона, у россиян есть проблемы с его производством.

Бретон повторил свой предыдущий комментарий о том, что ЕС должен помочь России в производстве вакцины, если это необходимо.

"Спутник V", вы знаете, у россиян тяжелые времена с его производством. И если им понадобится помощь, то мы вернемся к этому во втором полугодии ... но сейчас приоритет отдан европейцам", - завил Бретон.

В серии сообщений в Twitter производитель российской вакцины "Спутник V" обвинил Бретона в "явной предвзятости".

"Еврокомиссар Тьерри Бретон явно предвзято относится к вакцине "Спутник V" только потому, что она русская. Он игнорирует, что она имеет высшую эффективность и лучшие показатели безопасности, чем некоторые другие вакцины, утвержденные в ЕС", - говорится в официальном Twitter российской вакцины.

