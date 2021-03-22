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У Марселі 6500 людей зібралися на карнавал у розпал епідемії

Понеділок, 22 березня 2021, 09:32

У неділю 21 березня близько 6500 молодих людей влаштували карнавал на вулицях Марселя - другого найбільшого міста Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Учасники повиходили у яскравих костюмах. Усі були без масок. Не обійшлося і без опудала міністра внутрішніх справ Жераля Дарманена.

"Молоді вже набридли локдауни. Тут немає вразливих людей старшого віку, тільки молоді", - прокоментував один з учасників.

Пройшовши центральними вулицями, на одній з них люди зупинилися та влаштували танці. 

У поліції заявили, що зібрання є "абсолютно безвідповідальним", та обіцяли підходити і карати людей без масок. 

Тривалий час святковий натовп ніхто не чіпав. Лише близько 18:30 поліція втрутилася, спробувавши розігнати людей.

У префектурі поліції повідомили, що затримали сім осіб. 

"Я просто розгніваний. Егоїстичне ставлення деяких людей неприйнятне. Це руйнує спільні зусилля для боротьби з вірусом", - відреагував у Twitter мер Марселя Бенуа Паян.

На відміну від Ніцци та 16 департаментів, включно з Парижем, де запровадили жорсткий локдаун, Марсель досі не потрапив під жорсткі обмеження. Проте там діють базові заходи для протидії поширенню коронавірусу, зокрема обмеження зібрань та масковий режим. 

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Франція
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