В Марселе 6500 человек собрались на карнавал в разгар эпидемии

В воскресенье 21 марта около 6500 молодых людей устроили карнавал на улицах Марселя - второго крупнейшего города Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Участники вышли в ярких костюмах. Все были без масок. Не обошлось и без чучела министра внутренних дел Жераля Дарманена.

"Молодежи уже надоели локдауны. Здесь нет уязвимых людей старшего возраста, только молодежь", - прокомментировал один из участников.

La plaine bien pleine pour l’édition 2021 de son carnaval pic.twitter.com/DZ23XQSAhK — Amaury Baqué (@AmauryBaque) March 21, 2021

Пройдя по центральным улицам, на одной из них люди остановились и устроили танцы.

Beaucoup de monde et de l’ambiance à La Plaine pic.twitter.com/TvAUg14pUO — Amaury Baqué (@AmauryBaque) March 21, 2021

В полиции заявили, что об акции их не предупреждали, и такое событие является "абсолютно безответственным", и обещали подходить и наказывать людей без масок.

❌ Ni déclaration en préfecture, ni masques, ni distanciation physique. Irresponsabilité totale des participants au carnaval de #LaPlaine à #Marseille en pleine crise sanitaire. — Préfète de police des Bouches-du-Rhône (@prefpolice13) March 21, 2021

Долгое время праздничную толпу никто не трогал. Лишь около 18:30 полиция вмешалась, попытавшись разогнать людей.

В префектуре полиции сообщили, что задержали семь человек.

"Я просто разгневан. Эгоистическое отношение некоторых людей неприемлемо. Это разрушает совместные усилия по борьбе с вирусом", - отреагировал в Twitter мэр Марселя Бенуа Пайян.

В отличие от Ниццы и 16 департаментов, включая Париж, где ввели строгий локдаун, Марсель не попал под жесткие ограничения. Однако там действуют базовые меры по противодействию распространению коронавируса, в частности ограничения собраний и масочный режим.