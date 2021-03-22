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В Марселе 6500 человек собрались на карнавал в разгар эпидемии

Понедельник, 22 марта 2021, 09:32

В воскресенье 21 марта около 6500 молодых людей устроили карнавал на улицах Марселя - второго крупнейшего города Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Участники вышли в ярких костюмах. Все были без масок. Не обошлось и без чучела министра внутренних дел Жераля Дарманена.

"Молодежи уже надоели локдауны. Здесь нет уязвимых людей старшего возраста, только молодежь", - прокомментировал один из участников.

Пройдя по центральным улицам, на одной из них люди остановились и устроили танцы.

В полиции заявили, что об акции их не предупреждали, и такое событие является "абсолютно безответственным", и обещали подходить и наказывать людей без масок.

Долгое время праздничную толпу никто не трогал. Лишь около 18:30 полиция вмешалась, попытавшись разогнать людей.

В префектуре полиции сообщили, что задержали семь человек.

"Я просто разгневан. Эгоистическое отношение некоторых людей неприемлемо. Это разрушает совместные усилия по борьбе с вирусом", - отреагировал в Twitter мэр Марселя Бенуа Пайян.

В отличие от Ниццы и 16 департаментов, включая Париж, где ввели строгий локдаун, Марсель не попал под жесткие ограничения. Однако там действуют базовые меры по противодействию распространению коронавируса, в частности ограничения собраний и масочный режим.

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Франция
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