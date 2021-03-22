Боррель: ЄС затвердить нові санкції проти порушників прав людини

Міністри закордонних справ ЄС на засіданні в понеділок застосують новий європейський режим санкцій щодо фізичних осіб, причетних до порушення прав людини.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель перед зустріччю міністрів в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Ми збираємося знову застосувати механізм санкцій за порушення прав людини. Я розповім про це докладніше після засідання Ради, якщо міністри затвердять (санкційний пакет)", - сказав Боррель.

Читайте також В ЄС погодили нові санкції проти росіян за порушення прав людини - ЗМІ

Він додав, що на порядку денному зустрічі міністрів будуть в основному відносини з Росією. Цього тижня питання взаємин з РФ на засіданні Європейської ради у четвер і в п’ятницю мають обговорити лідери ЄС.

Нагадаємо, раніше посли ЄС погодили введення нових санкцій за новим санкційним механізмом проти 11 порушників прав людини та 4 організацій з низки країн, зокрема з Росії.

За даними ЗМІ, у санкційний список внесено двох росіян, відповідальних за "чистки геїв" у Чечні.

Читайте також МЗС розраховує, що ЄС застосує новий механізм санкцій і щодо порушників прав людини у Криму

Також ЄС погодився внести китайських чиновників в чорний список за порушення прав людини - це перші санкції проти Пекіна з боки ЄС за останні три десятиліття.

Раніше у березні ЄС вирішив покарати за новим санкційним механізмом чотирьох росіян у зв’язку з ситуацією довкола російського опозиціонера Алексєя Навального.

Нагадаємо, МЗС України розраховує, що ЄС застосує новий механізм санкцій і щодо порушників прав людини у Криму.