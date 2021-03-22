Кібератака з "російським слідом" у США могла зачепити 300 організацій в Німеччині - ЗМІ

Масштабна кібератака у США через програмне забезпечення компанії SolarWinds могла зачепити близько 300 організацій у Німеччині.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Про це йдеться у відповіді федерального уряду на запит депутата від "Зелених" Константіна фон Нотца, з яким ознайомилась редакція.

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Загалом могли постраждати до 300 організацій - ті, хто використовував програмне забезпечення SolarWinds, відтак теж отримав оновлення з вірусом. Ще раніше було відомо, що продукти SolarWinds у Німеччині використовували в тому числі Федеральний офіс кримінальної поліції та Федеральне бюро інформбезпеки, Інститут Роберта Коха.

Федеральний уряд отримав цю інформацію від США. При цьому не уточнюють, чи ці 300 клієнтів є приватними компаніями, чи держустановами. Потенційних постраждалих мали повідомити 11 лютого з Федерального бюро інформаційної безпеки (BSI).

Сам факт того, що оновлення з вірусом "відкрило" лазівку для зловмисників, не означає, що у цих організацій обов’язково викрали дані. Повідомляється, що поки лише 13 організацій відповіли на звернення BSI, що мало на меті встановити, чи зі значною ймовірністю їхні дані були вкрадені на наступних етапах атаки. Поки виглядає так, що всі вони не постраждали на другому етапі атаки.

За даними Spiegel, ситуацію обговорювали на засіданні федерального уряду, проте публічної реакції з цього приводу не було.

В уряді також відповіли, що ведуть декілька розслідувань з цього приводу.

Запит Нотца був пов’язаний з тим, що уряд і профільне міністерство, на його думку, недостатньо серйозно відреагували на інцидент.

Нагадаємо, йдеться про кібератаку, що тривала з весни 2020 року і сталася через програмне забезпечення компанії SolarWinds та Microsoft. Вважається, що у США внаслідок неї постраждали близько 100 організацій та 9 федеральних агентств, та що хакери ймовірно пов’язані з Росією.

У грудні 2020 року попередній держсекретар США Майк Помпео звинуватив Росію у причетності до атаки.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван згодом повідомив, що в адміністрації Байдена з’ясовують усі деталі атаки та після завершення розслідування обіцяють підготувати реакцію на неї.