Кибератака с "российским следом" в США могла затронуть 300 организаций в Германии – СМИ

Масштабная кибератака в США из-за программного обеспечения компании SolarWinds могла затронуть около 300 организаций в Германии.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Об этом говорится в ответе федерального правительства на запрос депутата от "Зеленых" Константина фон Нотца, с которым ознакомилась редакция.

Читайте также Глава Microsoft обвинил РФ в масштабной кибератаке в США

Всего могли пострадать до 300 организаций - те, кто использовал программное обеспечение SolarWinds, поэтому тоже получил обновление с вирусом. Еще ранее было известно, что продукты SolarWinds в Германии использовали в том числе Федеральный офис криминальной полиции и Федеральное бюро информбезопасности, Институт Роберта Коха.

Федеральное правительство получило эту информацию от США. При этом не уточняют, являются ли эти 300 клиентов частными компаниями или госучреждениями. Потенциальным пострадавшим должны были сообщить 11 февраля из Федерального бюро информационной безопасности (BSI).

Сам факт того, что обновление с вирусом "открыло" лазейку для злоумышленников, не означает, что у этих организаций обязательно похитили данные. Сообщается, что пока только 13 организаций ответили на обращение BSI, имевшее целью установить, со значительной ли вероятностью их данные были украдены на следующих этапах атаки. Пока выглядит так, что все они не пострадали на втором этапе атаки.

По данным Spiegel, ситуацию обсуждали на заседании федерального правительства, однако публичной реакции по этому поводу не было.

В правительстве также ответили, что ведут несколько расследований по этому поводу.

Запрос Нотца был связан с тем, что правительство и профильное министерство, по его мнению, недостаточно серьезно отреагировали на инцидент.

Напомним, речь идет о кибератаке, которая продолжалась с весны 2020 года и произошла через программное обеспечение компании SolarWinds и Microsoft. Считается, что в США в результате пострадали около 100 организаций и 9 федеральных агентств и что хакеры вероятно связаны с Россией.

В декабре 2020 года предыдущий госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к атаке.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан впоследствии сообщил, что в администрации Байдена выясняют все детали атаки и после завершения расследования обещают подготовить реакцию на нее.