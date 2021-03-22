Сессия ПА НАТО в Киеве состоится в мае 2022 года

Весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО, перенесенная из-за пандемии, состоится в Киеве в мае 2022 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в Facebook написал председатель Верховной рады Дмитрий Разумков после встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ.

"Для Верховной Рады усиление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей. К сожалению, из-за пандемии коронавируса пришлось отложить проведение в Киеве сессии Парламентской ассамблеи НАТО. Но мы благодарны партнерам, что по предложению Украины согласовали ее проведение в мае 2022 года", - написал Разумков.

В прошлом году весеннюю сессию Парламентской ассамблеи НАТО, которая должна была состояться 22-25 мая в Киеве, перенесли на более позднее время в связи с пандемией коронавируса.

Ожидалось, что на сессию ПА НАТО в Киев прибудут до 600 иностранных гостей. Сессия должна была состоять из целого ряда мероприятий, в частности, пленарного заседания, заседаний комитетов, протокольных мероприятий, ознакомительных визитов и тому подобного.