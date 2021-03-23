ЄС створив фонд для фінансування військових операцій за кордоном

Рада ЄС схвалила рішення про створення Європейського фонду миру (European Peace Facility) - нового фінансового інструменту, що покриватиме усі зовнішні дії, що мають військові або оборонні аспекти.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Бюджет фонду (окремого від бюджету ЄС) на 2021-2027 роки складатиме близько 5 млрд євро і буде наповнюватися внесками країн-членів ЄС.

"Пріоритетна мета фонду - покращити здатність ЄС запобігати конфліктам, зберігати мир та посилювати міжнародну стабільність та безпеку. Створення фонду дозволить ЄС краще допомагати партнерським країнам - або шляхом підтримки їхніх миротворчих операцій, або допомогою з підвищенням спроможності їхніх власних збройних сил для забезпечення миру й безпеки на національній території, як і через ширші дії військового/оборонного характеру для підтримки цілей Спільної політики безпеки та оборони (CSDP)", - зазначають у повідомлені.

Цей новий фінансовий інструмент вперше дозволить ЄС доповнити свою діяльність в рамках місій та операцій CSDP заходами допомоги.

Це може передбачати постачання військового обладнання та пов’язаного з обороною обладнання, та інфраструктуру допомоги, на запит третіх країн, регіональних або міжнародних організацій.

European Peace Facility замінить собою механізм ATHENA, через який місії ЄС фінансувалися з 2004 року.

Досі підтримка ЄС могла надаватися тільки тим операціям з підтримки миру, у яких є лідерами африканські організації. Новий інструмент розширює фокус та уможливлює таку допомогу партнерам ЄС у будь-якій точці світу.

Інструмент набуває чинності з дня ухвалення - 22 березня.