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ЄС створив фонд для фінансування військових операцій за кордоном

Вівторок, 23 березня 2021, 09:38

Рада ЄС схвалила рішення про створення Європейського фонду миру  (European Peace Facility) - нового фінансового інструменту, що покриватиме усі зовнішні дії, що мають військові або оборонні аспекти.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Ради ЄС, пише "Європейська правда".  

Бюджет фонду (окремого від бюджету ЄС) на 2021-2027 роки складатиме близько 5 млрд євро і буде наповнюватися внесками країн-членів ЄС. 

"Пріоритетна мета фонду - покращити здатність ЄС запобігати конфліктам, зберігати мир та посилювати міжнародну стабільність та безпеку. Створення фонду дозволить ЄС краще допомагати партнерським країнам - або шляхом підтримки їхніх миротворчих операцій, або допомогою з підвищенням спроможності їхніх власних збройних сил для забезпечення миру й безпеки на національній території, як і через ширші дії військового/оборонного характеру для підтримки цілей Спільної політики безпеки та оборони  (CSDP)", - зазначають у повідомлені. 

Цей новий фінансовий інструмент вперше дозволить ЄС доповнити свою діяльність в рамках місій та операцій CSDP заходами допомоги.

Це може передбачати постачання військового обладнання та пов’язаного з обороною обладнання, та інфраструктуру допомоги, на запит третіх країн, регіональних або міжнародних організацій. 

European Peace Facility замінить собою механізм ATHENA, через який місії ЄС фінансувалися з 2004 року. 

Досі підтримка ЄС могла надаватися тільки тим операціям з підтримки миру, у яких є лідерами африканські організації. Новий інструмент розширює фокус та уможливлює таку допомогу партнерам ЄС у будь-якій точці світу.

Інструмент набуває чинності з дня ухвалення - 22 березня. 

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