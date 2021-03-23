У Франції почався суд над IKEA через підозру у шпигунстві за персоналом

У Версалі в понеділок, 22 березня, почався суд над французьким представництвом компанії IKEA, а також 15 фізичними особами, серед яких - колишнє керівництво компанії і четверо співробітників поліції, яких звинувачують у створенні системи стеження за працівниками і профспілковими діячами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Компанії IKEA France загрожує до 3,75 млн євро штрафу, деяким обвинуваченим - до 10 років в'язниці.

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Подробиці цього скандалу вперше стали публічно відомі в 2012 році, після публікацій в сатиричному тижневику Le Canard Enchaîné і на сайті розслідувань Mediapart.

В ході слідства була виявлена, як стверджує прокуратура Версаля, "система шпигунства" - не тільки за співробітниками IKEA, але і за кандидатами на працевлаштування. Система діяла по всій Франції, пише France-Presse.

У пресу, а також в прокуратуру було передане листування між Жан-Франсуа Парісом, ексдиректором з безпеки IKEA France, і Жан-П'єром Фуресом, главою приватного розшукового агентства Eirpace.

За даними звинувачення, Паріс відправляв Фуресу прізвища, дати народження та номери документів працівників або кандидатів, а компанія Фуреса виконувала "замовлення", "пробиваючи" цих людей в закритій поліцейській базі через поліцейських, четверо з яких також опинилися на лаві підсудних.

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Завдяки цій системі IKEA досліджувала їх банківські рахунки і навіть з'ясовувала подробиці їхнього особистого життя.

Як пише Le Monde, система працювала "в промислових масштабах": наприклад, 7 листопада 2008-го Фурес отримав запит, що стосується магазину IKEA в Руані, у якому було 203 прізвища.

Порушення виявили в переважній більшості з трьох десятків французьких магазинів, але перед судом постануть ексдиректори трьох із них: у Франконвіллі, Реймсі і Авіньйоні, оскільки за іншими справами минув строк позовної давності.

Представник компанії IKEA Емманюель Дауд заявив, що мова йде, швидше, про "організаційні недоліки" IKEA, а зовсім не про навмисне створення "системи шпигунства".