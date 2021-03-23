Во Франции начался суд над IKEA по подозрению в слежке за персоналом

В Версале в понедельник, 22 марта, начался суд над французским представительством компании IKEA, а также 15 физическими лицами, среди которых - бывшее руководство компании и четверо сотрудников полиции, обвиняемых в создании системы слежения за работниками и профсоюзными деятелями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Компании IKEA France грозит до 3,75 млн евро штрафа, некоторым обвиняемым - до 10 лет тюрьмы.

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Подробности этого скандала впервые стали публично известны в 2012 году, после публикаций в сатирическом еженедельнике Le Canard Enchaîné и на сайте расследований Mediapart.

В ходе следствия была обнаружена, как утверждает прокуратура Версаля, "система слежки" - не только за сотрудниками IKEA, но и за кандидатами на трудоустройство. Система действовала по всей Франции, пишет France-Presse.

В прессу, а также в прокуратуру была передана переписка между Жан-Франсуа Парисом, экс-директором по безопасности IKEA France, и Жан-Пьером Фуресом, главой частного сыскного агентства Eirpace.

По данным обвинения, Парис отправлял Фуресу фамилии, даты рождения и номера документов работников или кандидатов, а компания Фуреса выполняла "заказ", "пробивая" этих людей в закрытой полицейской базе через полицейских, четверо из которых также оказались на скамье подсудимых.

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Благодаря этой системе IKEA исследовала их банковские счета и даже выясняла подробности их личной жизни.

Как пишет Le Monde, система работала "в промышленных масштабах": например, 7 ноября 2008 года Фурес получил запрос, касающийся магазина IKEA в Руане, в котором было 203 фамилии.

Нарушение обнаружили в подавляющем большинстве из трех десятков французских магазинов, но перед судом предстанут экс-директора трех из них: в Франконвилле, Реймсе и Авиньоне, поскольку по другим делам истек срок исковой давности.

Представитель компании IKEA Эмманюэль Дауд заявил, что речь идет, скорее, об "организационных недостатках" IKEA, а вовсе не об умышленном создании "системы слежки".