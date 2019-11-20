У Швеції поліція затримала чоловіка у розшуку - він заснув у магазині IKEA

Поліція Швеції повідомила про затримання розшукуваного злочинця, який заснув у магазині IKEA, завдяки чому й потрапив до рук правоохоронців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

До поліції звернулися співробітники магазину IKEA в Уппсалі у понеділок, коли виявили, як 25-річний чоловік спить у відділенні для ліжок. На момент звернення вони не знали, що чоловік був у розшуку.

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За словами співробітника поліції Тобіаса Алена, офіцери дізналися, що ця людина залишилася в магазині після закриття.

Його заарештували за перебування на території чужої власності без дозволу власника.

Лише потім поліція з'ясувала, що чоловік перебуває у розшуку за інший злочин, який саме – не уточнюють.