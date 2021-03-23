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Прем’єр Чехії відповів на ультиматум Земана про звільнення міністра-противника "Спутника"

Вівторок, 23 березня 2021, 11:36

До кінця місяця змін в уряді Чехії не буде, а згодом у квітні "зміни можливі", але лише після виборів лідера партії соціал-демократів. 

Як пише "Європейська правда" з посиланням на IDNES, про це сказав прем’єр Чехії Андрей Бабіш після зустрічі з президентом Мілошем Земаном.

Бабіш сказав, що буде ухвалювати рішення незалежно. 

"Пропонувати відставку міністрів - це право міністра. Я поважаю коаліційну угоду", - сказав він. 

Нагадаємо, президент Мілош Земан висловлюється за відставку міністра охорони здоров’я Яна Блатни (а також керівниці чеського регулятора лікарських засобів) - через його небажання допускати російську вакцину від коронавірусу "Спутник V", доки вона не має дозволу регулятора ЄС. Також Земан хоче відставки міністра закордонних справ Томаша Петршичека (детальніше про це - у статті: Ультиматум Земана: як президент Чехії карає урядовців за нелюбов до Росії).

Конгрес, на якому соціал-демократи CSSD обиратимуть нового лідера, відбудеться 9-10 квітня. 

Томаш Петршичек є ключовим конкурентом нинішнього лідера Яна Гамачека, і вважається, що якби Гамачек дав згоду Бабішу на його відставку з посади глави МЗС до партійних виборів, це сприймалось би як спроба зведення рахунків.  

На відміну від Яна Гамачека, Петршичек вважає, що соціал-демократам надалі не варто співпрацювати з партією Бабіша ANO. Впливовість позиції Петршичека в уряді буде залежати від результатів партійних виборів. 



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