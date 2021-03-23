Премьер Чехии ответил на ультиматум Земана об увольнении министра-противника "Спутника"

До конца месяца изменений в правительстве Чехии не будет, а затем в апреле "изменения возможны", но только после выборов лидера партии социал-демократов.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на IDNES, об этом сказал премьер Чехии Андрей Бабиш после встречи с президентом Земаном.

Бабиш сказал, что будет принимать решение независимо.

"Предлагать отставку министров - это право министра. Я уважаю коалиционное соглашение", - сказал он.

Напомним, президент Земан выступает за отставку министра здравоохранения Яна Блатны (а также главы чешского регулятора лекарственных средств) - за его нежелание допускать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", пока она не получила разрешения регулятора ЕС. Также Земан хочет отставки министра иностранных дел Томаша Петршичека.

Конгресс, на котором социал-демократы CSSD будут выбирать нового лидера, состоится 9-10 апреля.

Томаш Петршичек является ключевым конкурентом нынешнего лидера Яна Гамачека и считается, что если бы Гамачек дал согласие Бабишу на его отставку с должности главы МИД до партийных выборов, это воспринималось бы как попытка свести счеты.

В отличие от Яна Гамачека, Петршичек считает, что социал-демократам в дальнейшем не стоит сотрудничать с партией Бабиша ANO. Влиятельность позиции Петршичека в правительстве будет зависеть от результатов партийных выборов.

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