В Естонії президентська кампанія почалася за пів року до виборів

Президентська гонка Естонії почалася на шість місяців раніше, коли президент Естонської академії Тармо Сомер оголосив про свою заявку на пост президента.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Сомер сподівається змінити нинішню президентку Керсті Кальюлайд, яка навряд чи буде балотуватися на другий термін, з огляду на відсутність у неї політичної підтримки.

Крім висловлювань проти газопроводу "Північний потік-2", політичні позиції Сомера не особливо відомі, хоча він має позитивний суспільний імідж, який може використати у своїх інтересах.

В Естонії президентські вибори повинні бути організовані за 10-15 днів до закінчення п'ятирічного терміну глави держави, який закінчується у вересні. Президента обирає парламент, де переможцю необхідна більшість у дві третини голосів.

Ще одним імовірним претендентом на посаду стане Юрі Ратас з Центристської партії, колишній прем'єр-міністр, який пішов у відставку в лютому і недавно був обраний спікером парламенту.

За повідомленнями естонських ЗМІ, у нього є шанс бути обраним завдяки ймовірній підтримці невеликих партій.

Не виключено, що свого кандидата запропонує і популістська партія EKRE.