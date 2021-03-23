В Эстонии президентская кампания началась за полгода до выборов

Президентская гонка Эстонии началась на шесть месяцев раньше, когда президент Эстонской академии Тармо Сомерен объявил о своей заявке на пост президента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Сомерен надеется сменить нынешнего президента Керсти Кальюлайд, которая вряд ли будет баллотироваться на второй срок, учитывая отсутствие у нее политической поддержки.

Кроме высказываний против газопровода "Северный поток-2", политические позиции Сомерена не особо известны, хотя у него положительный общественный имидж, который он может использовать в своих интересах.

В Эстонии президентские выборы должны быть организованы за 10-15 дней до истечения срока полномочий главы государства, который заканчивается в сентябре. Президента избирает парламент, где победителю определяют большинством в две трети голосов.

Еще одним вероятным претендентом на пост станет Юри Ратас с Центристской партии, бывший премьер-министр, который ушел в отставку в феврале и недавно был избран спикером парламента.

По сообщениям эстонских СМИ, у него есть шанс быть избранным благодаря вероятной поддержке небольших партий.

Не исключено, что своего кандидата предложит и популистская партия EKRE.