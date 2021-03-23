Міноборони Естонії: з анексії Криму минуло 7 років, Путін потребує нової історії успіху

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет заявив у парламенті, що Росія продовжує проводити агресивну й ворожу політику по відношенню до західного світу, тобто до НАТО, ЄС та їх держав-членів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

"COVID-19 додав в арсенал російських операцій по впливу крім кібератак і інформаційних воєн вакцинну дипломатію", - сказав Калле Лаанет.

Але і готовність до воєнних дій з боку Росії нікуди не поділася, додав міністр.

"Стратегічні навчання" Захід-2021 ", які пройдуть у вересні, ще раз демонструють реальні військові плани Росії", - зауважив Лаанет, додавши, що отриманий на тренуваннях досвід Росія потім по можливості намагається застосовувати на практиці.

За його словами, великі регулярні або раптові навчання Росії в 2008 і 2014 роках безпосередньо обернулися агресією проти Грузії і України.

"Росія стикається з економічними труднощами, як і більшість країн в нинішній ситуації, але військовий потенціал і боєздатність, а також зовнішньополітичні амбіції були і залишаться головним пріоритетом Москви . Минуло сім років з моменту незаконної анексії Криму, і режиму Путіна потрібна нова історія успіху" - заявив міністр.

На його думку, Росія може взяти на себе нові ризики і при можливості відправитися в нову авантюру.

"Це означає, що в найближчі роки Естонія повинна докласти ще більші зусилля для посилення своєї військової оборони як самостійно, так і у співпраці з союзниками. Естонії необхідно якомога швидше заповнити прогалини і недоліки в ключових оборонних можливостях, оскільки вразливість робить маленьку країну мішенню ", - зазначив Лаанет.