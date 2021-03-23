ЄС засудив указ Путіна про позбавлення українців прав володіти землею в окупованому Криму

В ЄС назвали порушенням гуманітарного права указ президента РФ, який додав більшу частину Криму та Севастополя до списку прикордонних територій Російської Федерації, на яких неросійські громадяни не мають права володіти землею.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у заяві речника ЄС.

ЄС нагадує, що не визнає незаконної анексії Кримського півострова Росією, що є явним порушенням міжнародного права.

"Тому Європейський Союз не визнає цей указ і вважає його набуття чинності черговою спробою примусової інтеграції незаконно анексованого півострова до Росії. Крим входить до складу України. Указ також є порушенням міжнародного гуманітарного права, оскільки це ще один крок на шляху до введення російського громадянства на півострові. Він призвів до свавільного позбавлення власності" - йдеться у заяві.

ЄС закликав Росію припинити всі порушення міжнародного права на Кримському півострові і пообіцяв застосовувати свою політику невизнання незаконної анексії, в тому числі шляхом обмежувальних заходів.

Нагадаємо, 20 березня набув чинності указ президента РФ, згідно з яким іноземним громадянам, особам без громадянства та іноземним юридичним особам заборонено володіти землею в більшості районів Криму. Найбільше він торкнеться саме українських громадян.

У МЗС заявили, що після відновлення суверенітету України в Криму порушені права законних власників на земельні ділянки будуть відновлені.