ЕС осудил указ Путина о лишении украинцев права владеть землей в оккупированном Крыму

В ЕС назвали нарушением гуманитарного права указ президента РФ, который добавил большую часть Крыма и Севастополя в список приграничных территорий Российской Федерации, где нероссийские граждане не имеют права владеть землей.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении представителя ЕС.

Евросоюз напоминает, что не признает незаконной аннексии Крымского полуострова Россией, что является явным нарушением международного права.

"Поэтому Европейский Союз не признает этот указ и считает его вступление в силу очередной попыткой принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова в Россию. Крым входит в состав Украины. Указ также является нарушением международного гуманитарного права, поскольку это еще один шаг на пути к введению российского гражданства на полуострове. Он привел к произвольного лишения собственности", - говорится в заявлении.

ЕС призвал Россию прекратить все нарушения международного права на Крымском полуострове и пообещал применять свою политику непризнания незаконной аннексии, в том числе путем ограничительных мер.

Напомним, 20 марта вступил в силу указ президента РФ, согласно которому иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам запрещено владеть землей в большинстве районов Крыма. Больше всего он коснется именно украинских граждан.

В МИД заявили, что после восстановления суверенитета Украины в Крыму нарушены права законных владельцев на земельные участки будут восстановлены.