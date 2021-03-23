У Литві депутатів почали щеплювати вакциною AstraZeneca, щоб підвищити довіру до неї

Литовських депутатів почали прищеплювати вакциною AstraZeneca, щоб підвищити довіру до цього препарату, у зв'язку з цим парламент повертається до роботи в залі засідань.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Тепер засідання Сейму по вівторках проходять наживо. Спікер Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен заявила, що зараз до віддаленої роботи депутати повернуться, тільки якщо ситуація сильно погіршиться.

За наявними у неї даними, в понеділок для вакцинації зареєструвалися 32 депутати, парламентарів будуть вакцинувати до кінця цього тижня. Деякі депутати були щеплені раніше, оскільки входять до груп ризику, є і ті, хто перехворів COVID-19.

У вівторок у Вільнюсі від коронавірусу будуть щеплені урядовці та депутати Сейму Литви. Всі вони будуть щеплені вакциною AstraZeneca, що отримала в суспільстві неоднозначні оцінки.

У понеділок цією вакциною були щеплені президент Гітанас Науседа, голова Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен, прем'єр Інгріда Шимоніте, міністр охорони здоров'я Арунас Дулькіс. На минулому тижні міністр охорони здоров'я доповнив список пріоритетних груп вакцинації від COVID-19, внісши в нього президента, членів Сейму і уряду.