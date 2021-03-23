В Литве депутатов начали прививать вакциной AstraZeneca, чтобы повысить доверие к ней

Литовских депутатов начали прививать вакциной AstraZeneca, чтобы повысить доверие к этому препарату, в связи с этим парламент возвращается к работе в зале заседаний.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Теперь заседания Сейма по вторникам проходят вживую. Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что к удаленной работе депутаты вернутся, только если ситуация сильно ухудшится.

По имеющимся у нее данным, в понедельник для вакцинации зарегистрировались 32 депутата, парламентариев будут вакцинировать до конца этой недели. Некоторые депутаты были привиты ранее, поскольку входят в группы риска, есть и те, кто переболел COVID-19.

Во вторник в Вильнюсе от коронавируса будут привиты члены правительства и Сейма Литвы. Все они будут привиты вакциной AstraZeneca, получившей в обществе неоднозначные оценки.

В понедельник этой вакциной были привиты президент Гитанас Науседа, председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, премьер Ингрида Шимоните, министр здравоохранения Арунас Дулькис. На прошлой неделе министр здравоохранения дополнил список приоритетных групп вакцинации от COVID-19, внеся в него президента, членов Сейма и правительства.