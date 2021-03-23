Вступ України до ЄС підтримують 59% громадян

59% громадян України підтримують її вступ до ЄС, 26% дотримуються протилежної точки зору.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року.

Частка тих, хто дотримується думки, що Україні потрібно вступати до ЄС, перевищує частку тих, хто дотримується протилежної точки зору, у Західному регіоні (відповідно 84% і 8,5%) та у Центральному регіоні (відповідно 63% і 19%).

У Східному регіоні дещо більше тих, хто вважає, що Україні не потрібно вступати (відповідно 38,5% і 46%), а у Південному регіоні частки перших і других статистично значуще не відрізняються (відповідно 41,5% і 42%).

Чим молодші респонденти, тим більше серед них тих, хто вважає, що потрібно вступати до ЄС.

У випадку проведення референдуму стосовно вступу України до ЄС, 59% серед усіх опитаних (або 80% серед тих, хто має намір взяти участь у референдумі) проголосували би за вступ, і відповідно 26% і 17% — проти вступу.

При цьому якщо серед прихильників вступу до ЄC 96% висловили намір взяти участь в такому референдумі, то серед противників — лише 46% (приблизно стільки ж, скільки і тих, хто не має наміру взяти в ньому участь — 47%).

Опитування проводилося з 5 по 9 березня, у ньому взяли участь 2018 респондентів.