Вступление Украины в ЕС поддерживают 59% граждан

59% граждан Украины поддерживают ее вступление в ЕС, 26% придерживаются противоположной точки зрения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года.

Доля тех, кто придерживается мнения, что Украине нужно вступать в ЕС, превышает долю тех, кто придерживается противоположной точки зрения, в Западном регионе (соответственно 84% и 8,5%) и в Центральном регионе (соответственно 63% и 19%).

В Восточном регионе несколько больше тех, кто считает, что Украине не нужно вступать (соответственно 38,5% и 46%), а в Южном регионе доли первых и вторых статистически значимо не отличаются (соответственно 41,5% и 42%).

Чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, кто считает, что нужно вступать в ЕС.

В случае проведения референдума о вступлении Украины в ЕС, 59% всех опрошенных (или 80% среди тех, кто намерен принять участие в референдуме) проголосовали бы за вступление, и соответственно 26% и 17% - против вступления.

При этом если среди сторонников вступления в ЕС 96% выразили намерение принять участие в таком референдуме, то среди противников - только 46% (примерно столько же, сколько и тех, кто не намерен принять в нем участие - 47%).

Опрос проводился с 5 по 9 марта, в нем приняли участие 2018 респондентов.