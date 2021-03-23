Країни НАТО мають розбіжності щодо газопроводу "Північний потік-2" - генсек

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що країни-члени мають розбіжності щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Столтенберг заявив на пресконференції у Брюсселі після першого дня засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

"Існують різні погляди всередині НАТО щодо проєкту "Північний потік-2". Такий стан справ вже існує впродовж кількох років. Не лише Сполучені Штати, але й також деякі інші союзники критично ставляться, однак країни-члени мають розбіжності в думках", - сказав Столтенберг.

"Реальність полягає у тому, що оскільки НАТО спирається на консенсус, то не ухвалювало рішення щодо "Північного потоку-2". Ми зосереджуємо увагу на тому, як ми можемо збільшити диверсифікацію поставок і вирішити питання безпеки енергетичних поставок, але ми не маємо жодної позиції щодо "Північного потоку-2", - додав генсек.

За його словами, він завжди цінує, коли країни-члени НАТО можуть узгодити єдину позицію.

"Водночас я також переконаний, що НАТО впродовж багатьох років довело, що ми здатні продовжувати зберігати відданість нашому ключовому завданню - обороняти і захищати один одного, незважаючи на факт, що інколи бувають розбіжності, як для прикладу ми це бачимо стосовно "Північного потоку-2", - додав Столтенберг.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив сьогодні, що має намір обговорити в Брюсселі зі своїм німецьким колегою Гайко Маасом будівництво "Північного потоку-2", нагадавши йому про санкції і загрози трубопроводу.

В середині березня на слуханнях у комітеті із закордонних справ Блінкен заявив, що Сполучені Штати продовжать вживати заходів, аби не допустити завершення будівництва російського газопроводу.

Пізніше Держдеп США нагадав про можливість застосування санкцій проти компаній, які беруть участь у завершенні будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".