Венеційка оприлюднила рекомендації щодо законопроєкту про політичні партії

Венеційська комісія затвердила рекомендації щодо вдосконалення законопроєкту про політичні партії, вказавши на окремі недоліки документа.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Ради Європи.

"Багато положень законопроєкту України про політичні партії відповідають попереднім рекомендаціям ОБСЄ/БДІПЛ та Венеціанської комісії. Зокрема, спроби розробників посилити прозорість реєстрації та функціонування політичних партій, полегшити процес реєстрації політичних партій, встановити більш ефективні вимоги до фінансування та фінансової звітності, додатково розмежувати повноваження наглядових органів з точки зору моніторинг партійних фінансів та забезпечення гендерної рівності, визнаються та йдуть у правильному напрямку", - йдеться у повідомленні.

У той же час відзначається, що законопроєкт регулює питання, які зазвичай ідуть на розсуд самих політичних партій, що, в свою чергу, викликає занепокоєння щодо внутрішньої автономії партій.

ОБСЄ БДІПЛ та Венеційська комісія дають такі ключові рекомендації щодо вдосконалення законопроєкту:

- Суттєво переглянути або виключити вимогу до партії, яка бажає бути зареєстрованою, щодо створення та реєстрації регіональних організацій принаймні в п'яти виборчих регіонах України, а також скасувати вимогу про підтвердження зареєстрованих партій протягом одного року після їх створення. Ця подвійна сертифікація представляється потенційно обтяжливим кроком, особливо, оскільки нещодавно створені політичні партії можуть не брати участь у виборах, поки вони не будуть підтверджені.

- Вилучити вимогу щодо реєстрації своїх членів політичними партіями в Єдиному реєстрі членів політичних партій, оскільки такий реєстр непропорційно зачіпає права на свободу об'єднання політичних партій та їх членів, а також приватне життя членів партій.

- Переглянути непропорційні обмеження права фізичних осіб на пожертви політичним партіям і одночасно знизити граничні розміри пожертв для фізичних та юридичних осіб. Венеційська комісія зазначає, що, хоча низка змін щодо дозволених пожертвувань партіям є позитивними, положення, що регулюють, за яких обставин особи можуть робити пожертви, здаються надмірно обмежувальними, і в той же час загальні межі пожертвувань партіям залишаються досить високими.

- Чіткіше визначити мандати та компетенцію наглядових органів, оскільки в даний час ці положення є досить розмитими.

- Ввести ширший спектр санкцій за різні порушення положень законопроєкту.