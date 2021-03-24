Меркель після критики вирішила відмовитися від ідеї пасхального локдауну

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вирішила відмовитися від палнів так званого локдауну на Великдень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Меркель прийняла таке рішення після розмови з прем'єр-міністрами федеральних земель. Інші заходи щодо протидії пандемії, прийняті в понеділок, повинні продовжувати існувати - проте від посилення обмежень до Великодня вирішили відмовитися.

Меркель назвала ідею Великоднього локдауну своєю помилкою: "Якщо це можливо, це потрібно своєчасно виправити. Я думаю, що це ще можливо".

Тепер канцлерка хоче перепросити у громадян за свою помилку. Меркель хоче зробити офіційну заяву о 12.30.

У понеділок Меркель та керівники земель спочатку прийняли рішення про суворий локдаун у Великодні дні. Для боротьби з пандемією державне, економічне та приватне життя в Німеччині планувалося закрити на 5 днів суворіше, ніж будь-коли раніше. Згідно з планами, навіть супермаркети мали працювати лише у суботу перед Великоднем.

Таке рішення зустріло шквал критики у Німеччині.