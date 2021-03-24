Меркель после критики решила отказаться от идеи пасхального локдауна
Канцлер Германии Ангела Меркель решила отказаться от Палны так называемого локдауна на Пасху.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
Меркель приняла такое решение после разговора с премьер-министрами федеральных земель. Другие меры по противодействию пандемии, принятые в понедельник, должны продолжать действовать - но от усиления ограничений к Пасхе решили отказаться.
Меркель назвала идею Пасхального локдауна своей ошибкой: "Если это возможно, это нужно своевременно исправить. Я думаю, что это еще возможно ".
Теперь канцлер хочет извиниться пере гражданами за свою ошибку. Меркель хочет сделать официальное заявление в 12.30.
В понедельник Меркель и руководители земель сначала приняли решение о строгом локдауне в Пасхальные дни. Для борьбы с пандемией государственную, экономическую и частную жизнь в Германии планировалось закрыть на 5 дней строже, чем когда-либо прежде. Согласно планам, даже супермаркеты должны работать только в субботу перед Пасхой.
Такое решение встретило шквал критики в Германии.