Міністр освіти та глава МЗС Словаччини пішли у відставку на тлі урядової кризи

У Словаччині міністр освіти Браніслав Грелінг і глава МЗС Іван Корчок стали черговими міністрами, які подали у відставку на тлі політичної кризи, спричиненої рішенням прем’єра Ігоря Матовича придбати розроблену в Росії вакцину проти коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Міністр закордонних справ Іван Корчок, враховуючи, що він перебуває у Брюсселі, письмово повідомив Ігоря Матовича про свою відставку та попрощався з колегами. "Я прошу вас зробити все можливе, щоб дотримуватись заяв уряду в галузі зовнішньої та європейської політики при будь-якому внутрішньополітичному розвитку", - написав Іван Корчок членам уряду.

Міністр освіти, науки, досліджень та спорту Браніслав Грелінг заявив про свою відставку під час засідання уряду.

Раніше президентка Словаччини Зузана Чапутова закликала Матовича подати у відставку і покласти край політичній кризі.

Міністр охорони здоров'я Марек Крайчі, міністр праці Мілан Крайняк, міністр юстиції Марія Колікова і міністр економіки Річард Сулік також подали у відставку, намагаючись змусити Матовича піти.

Криза досягла апогею після того, як Матович приїхав в аеропорт в Кошице на сході країни, щоб особисто зустріти першу партію з 2 мільйонів доз російської вакцини "Спутнік V", які він вирішив придбати, не провівши консультації зі своїми партнерами по коаліції.

Вакцина ще не схвалена для використання Європейським агентством з лікарських засобів, хоча зараз агентство проводить її експертизу.

Якщо криза не буде вирішена в найближчі дні, можуть бути оголошені дострокові вибори. Cпікер словацького парламенту Борис Коллар минулого четверга заявив, що його партія "Ми - сім'я" покине уряд і зажадає позачергових виборів, якщо криза не вирішиться за тиждень.

Однак всі чотири коаліційні партії неодноразово заявляли, що, яким би не був результат переговорів, вони не хочуть дострокових виборів. Причина у тому, що, за даними опитувань, переможцем, швидше за все, стане нова правоцентристська партія "Голос" колишнього прем'єр-міністра Пітера Пеллегріні.

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