Криза через "Спутник" у Словаччині: президент закликала прем’єра подати у відставку

Президентка Словаччини Зузана Чапутова закликала прем'єр-міністра країни Ігоря Матовича подати у відставку і покласти край політичній кризі, спричиненій його рішенням придбати розроблену в Росії вакцину проти коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Важливо, щоб прем'єр-міністр подав у відставку і дав змогу виконати коаліційну угоду про реконструкцію уряду. Позиція жодної людини не є важливішою за інтереси країни та її громадян", - сказала Чапутова після того, як прийняла відставку міністра юстиції країни Марії Колікової.

Матович заявив у неділю, що готовий піти відставку, щоб завершити кризу, але він зумовив свою відставку низкою умов. Зокрема, він хоче залишитися в уряді на посаді міністра, та хоче, щоб його партія очолила додаткове міністерство - у порушення коаліційної угоди, укладеної рік тому.

Колікова - четвертий міністр уряду Словаччини, який пішов у відставку за останні дні в спробі вирішити кризу, що вибухнула три тижні тому.

Міністр охорони здоров'я Марек Крайчі, міністр праці Мілан Крайняк і міністр економіки Річард Сулік також подали у відставку, намагаючись змусити Матовича піти.

Криза досягла апогею після того, як Матович приїхав в аеропорт в Кошице на сході країни, щоб особисто зустріти першу партію з 2 мільйонів доз російської вакцини "Спутнік V", які він вирішив придбати, не провівши консультації зі своїми партнерами по коаліції.

Вакцина ще не схвалена для використання Європейським агентством з лікарських засобів, хоча зараз агентство проводить її експертизу.

Якщо криза не буде вирішена в найближчі дні, можуть бути оголошені дострокові вибори. Cпікер словацького парламенту Борис Коллар минулого четверга заявив, що його партія "Ми - сім'я" покине уряд і зажадає позачергових виборів, якщо криза не вирішиться за тиждень.

Однак всі чотири коаліційні партії неодноразово заявляли, що, яким би не був результат переговорів, вони не хочуть дострокових виборів. Причина у тому, що, за даними опитувань, переможцем, швидше за все, стане нова правоцентристська партія "Голос" колишнього прем'єр-міністра Пітера Пеллегріні.

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