Папа Римський знизив зарплати священників у Ватикані, щоб зберегти робочі місця службовців

Папа Римський Франциск наказав скоротити заробітну плату кардиналам на 10% і знизити зарплату більшості інших священнослужителів, що працюють у Ватикані, щоб зберегти робочі місця службовців, оскільки пандемія коронавірусу вдарила по доходах Святого Престолу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Папа Франциск видав указ, який запроваджує пропорційні скорочення, починаючи з 1 квітня. Представник Ватикану заявив, що більшість службовців не постраждають від скорочень.

Папа Римський часто наполягав на тому, що не хоче звільняти людей у важкі економічні часи, навіть незважаючи на те, що Ватикан продовжує зазнавати дефіциту.

Вважається, що кардинали, які працюють у Ватикані і живуть там або в Римі, отримують зарплату близько 4000-5000 євро на місяць, і багато хто живе у великих квартирах за значно нижчою від ринкової орендної плати.

Більшість священників та черниць, які працюють у відділах Ватикану, живуть у римських релігійних громадах, таких як семінарії, монастирі, парафії, університети та школи - що забезпечує їм більший захист від економічного спаду.

Вони мають набагато менші витрати на життя, ніж прості працівники - такі як поліція, службовці, пожежники, прибиральники, художники-реставратори та обслуговуючий персонал - які живуть у Римі і багато з яких мають сім'ї.

Окрім кардиналів, зарплату знизять іншим духовним особам на суму від 3% до 8%. Заплановане підвищення заробітної плати буде призупинено до березня 2023 року.

Ватикан цього року очікує дефіциту близько 50 мільйонів євро. Очікується, що доходи становитимуть близько 213 мільйонів євро у 2021 році, що на 30% менше у порівнянні з 2020 роком.