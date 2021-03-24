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КНДР впервые при президентстве Байдена провела ракетные испытания

Среда, 24 марта 2021, 17:38

Северная Корея провела ракетные испытания впервые с момента вступления Джо Байдена на пост президента США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

Две ракеты малой дальности были запущены в воскресенье с западного побережья КНДР, из района прибрежного города Ончон.

В министерстве обороны Республики Корея сообщили, что следили за подготовкой к запуску. Представитель военного командования сообщил, что ракеты были крылатыми, а не баллистическими, и испытания не противоречат резолюциям ООН.

Согласно источникам, лидер КНДР Ким Чен Ын не наблюдал за последними стрельбами.

Пхеньян придерживается моратория на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности с конца 2017 года.

Эти запуски стали первым испытанием ракет Северной Кореей с 14 апреля 2020 года, когда она запустила несколько крылатых ракет малой дальности в Восточное море.

Ранее СМИ сообщали, что администрация Байдена пытается связаться с правительством Северной Кореи с февраля, но до сих пор не получила ответа.

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