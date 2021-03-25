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ЄС очікує прозорого відбору керівника та персоналу Бюро економічної безпеки

Четвер, 25 березня 2021, 11:53

У Європейському союзі очікують на прозорий вибір керівника та персоналу новоствореного Бюро економічної безпеки України.

Про це заявив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, повідомляє "Європейська правда".

Маасікас привітав підписання Володимиром Зеленським закону про Бюро економічної безпеки і назвав кроки, на які ЄС очікує у цьому зв’язку.

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"Ключова реформа для слідства та правоохоронних органів щодо економічних злочинів. Наступні кроки: зміни до Кримінально-процесуального кодексу, прозорий вибір керівника та персоналу Бюро. ЄС готовий підтримати", - зазначив дипломат ЄС у своєму Twitter у четвер.

Нагадаємо, 22 березня Володимир Зеленський підписав закон "Про Бюро економічної безпеки України" № 1150-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 28 січня 2021 року.

Бюро економічної безпеки буде єдиним органом державної влади, який займатиметься кримінальними порушеннями у сфері економіки. Воно отримає відповідні повноваження СБУ та Податкової міліції, а основною функцією органу буде аналітична робота, а не силові повноваження.

Бюро аналізуватиме бенефіціарів фінансових операцій і визначатиме, чи є порушення закону в обігу коштів тих чи інших бізнес- чи державних структур.

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