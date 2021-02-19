Посли G7 розповіли про сім напрямків реформ для України, які вважають пріоритетними

Посли країн "Великої сімки" розповіли, які шість напрямків реформ вважають пріоритетними для України та будуть підтримувати.

Як повідомляє "Європейська правда", про це посли G7 заявили у своєму Twitter.

Першим пріоритетом вказані верховенство права та реформа судової системи - "починаючи з невідкладного реформування Вищої ради правосуддя та Конституційного Суду України".

У цьому блоці згадані також перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів та посилення Громадської ради доброчесності; стуктурні реформи інших органів управління системою судочинства та судів; продовження реформи Офісу генерального прокурора та перетворення ДБР на ефективний і незалежний орган; реформи, що допоможуть краще боротися з кіберзлочинністю.

Другим пріоритетом посли називають боротьбу з корупцією а саме - посилення кримінальної відповідальності за умисно неправдиве декларування; підтримка НАЗК та підвищення ефективності, незалежності й доброчесності НАБУ, САП, АРМА, з прозорим відбором керівників; зміцнення незалежності та операційної ефективності Вищого антикорупційного суду України, а також - зміцнення механізмів запобігання корупції у держзакупівлях.

Третій пріоритет - економічне зростання. Тут згадують, серед іншого, про необхідність виконувати зобов’язання у рамках СОТ, міжнародних торгових угод і макрофінансових програм, зокрема міжнародних фінансових інституцій та ЄС; залишати Нацбанк сильним та незалежним, посилювати впровадження антимонопольного законодавства та впроваджувати ефективну й справедливу земельну реформу; реформу Державної податкової служби та митниці; прозору приватизація держпідприємств і банків та покращення корпоративного управління тими, що залишаються під контролем держави.

Четвертий пріоритет - "зелений курс" та енергетичні реформи, зокрема - розвиток чистої енергетики, відмова від горючих корисних копалин та підвищення енергоефективності, демонополізація енергетичного сектору.

П’ятий блок реформ - ефективне управління: продовження реформи децентралізації, доопрацювання Виборчого кодексу з урахуванням уроків місцевих виборів 2020 року, всеосяжна реформа держслужби на всіх рівнях, з поверненням прозорих конкурсних відборів, розвиток свободи медіа, суспільного мовника та медіаграмотності, підвищення прозорості органів влади та захисту даних.

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У шостому блоці про людський капітал згадують покращення доступу до послуг для переселенців та постраждалих від конфлікту людей, продовженя медреформи, забезпечення прозорості медзакупівель.

У сьомому блоці - безпека й оборона - йдеться про реформу СБУ згідно з міжнародними стандартами сучасних розвідувальних органів, з чітко окресленим розмежуванням функцій між антикорупційними і правоохоронними органами (також і майбутнім Бюро економічної безпеки);

- реформу Нацполіції та Нацгвадії згідно з міжнародними стандартами;

- впровадження закону про нацбезпеку, прийняття вторинного законодавства та посилення цивільного нагляду за сектором безпеки й оборони;

- продовження переходу до цивільного управління та демократичної підзвітності Міноборони та Збройних сил, з прозорим оборонним бюджетуванням і закупівлями та призначеннями на конкурсній основі;

- посилення корпоративного управління оборонним сектором у рамках реформи воєнно-промислового комплексу;

- впровадження механізмів аналізу торговельних та інвестиційних операцій для захисту нацбезпеки.

"Посли країн "Великої сімки" продовжать закликати Україну дотримуватися принципів захисту прав людини та гендерної рівноітс при впровадженні всіх реформ, зокрема, реформ у сфері державної безпеки та оборони, та будуть і надалі захищати інклюзивний підхід до реформування, що враховує позиції представників уряду, парламенту, громадянського суспільства, бізнесу та експертів", - додають у заяві.

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