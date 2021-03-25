Меркель: ЄС повинен наростити власне виробництво вакцин

Проблеми Євросоюзу з поставками вакцин проти коронавірусу підкреслили необхідність блоку подвоїти зусилля з виробництва власних доз.

Про це заявила в четвер канцлерка Німеччини Ангела Меркель, виступаючи в парламенті перед самітом ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Меркель визнала, що вакцинація в Німеччині проходить не так швидко, як сподівались. Але вона відкинула критику щодо того, що було замовлено недостатньо доз, натомість заявивши, що мова йде більше про те, скільки було доставлено.

"Ми чітко бачимо, що британські потужності виробляють для Британії. США не експортують, і тому ми залежимо від того, що можна виробляти в Європі ", - сказала вона.

На саміті, за її словами, європейські лідери планують поговорити про те, як ЄС може забезпечити більш стабільне постачання вакцин на майбутнє.

Раніше Меркель закликала ЄС бути "дуже обережним" із забороною експорту вакцин. Але вона заявила, що підтримує зусилля Єврокомісії щодо забезпечення виконання контрактів на вакцини, посилаючись на проблеми з постачанням, які ЄС мав із вакцинами AstraZeneca.

Вона сказала парламенту, що крім забезпечення власних поставок, ЄС повинен співпрацювати з іншими країнами-виробниками вакцин, щоб забезпечити достатню кількість вакцин для всіх людей у ​​всьому світі, хто їх потребує.

"Якщо у нас цього не вийде, ми будемо знову і знову стикатися з мутаціями, які підвищують можливий ризик втрати ефективності вакцин", - сказала вона.

Німеччина зареєструвала понад 75 000 смертей з моменту спалаху пандемії. У четвер Центр боротьби із захворюваннями повідомив про 22 657 нових підтверджених щоденних випадків проти 17 504 нових щоденних випадків тиждень тому.