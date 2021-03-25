Меркель: ЕС должен нарастить собственное производство вакцин

Проблемы Евросоюза с поставками вакцин против коронавируса подчеркнули необходимость блока удвоить усилия по производству собственных доз.

Об этом заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в парламенте перед саммитом ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Меркель признала, что вакцинация в Германии проходит не так быстро, как надеялись. Но она отвергла критику относительно того, что было заказано недостаточно доз, зато заявив, что речь идет больше о том, сколько было доставлено.

"Мы четко видим, что британские мощности производят для Британии. США не экспортируют, и поэтому мы зависим от того, что можно производить в Европе ", - сказала она.

На саммите, по ее словам, европейские лидеры планируют обсудить вопрос, как ЕС может обеспечить более стабильные поставки вакцин на будущее.

Ранее Меркель призвала ЕС быть "очень осторожным" с запретом экспорта вакцин. Но она заявила, что поддерживает усилия Еврокомиссии по обеспечению выполнения контрактов на вакцины, ссылаясь на проблемы с поставками, которые ЕС должен с вакцинами AstraZeneca.

Она сказала парламенту, что кроме обеспечения собственных поставок, ЕС должен сотрудничать с другими странами-производителями вакцин, чтобы обеспечить достаточное количество вакцин для всех людей во всем мире, кто в них нуждается.

"Если у нас этого не получится, мы будем снова и снова сталкиваться с мутациями, которые повышают возможный риск потери эффективности вакцин", - сказала она.

Германия зарегистрировала более 75 000 смертей с момента вспышки пандемии. В четверг Центр по борьбе с заболеваниями сообщил о 22 657 новых подтвержденных ежедневных случаев против 17 504 новых ежедневных случаев неделю назад.