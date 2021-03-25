Болгарія заявляє, що російські шпигуни не завдали серйозної шкоди

Російська шпигунська мережа, що діяла в Софії і яку болгарська влада ліквідувала минулого тижня, не завдала серйозної шкоди безпеці країни і її союзників по НАТО.

Про це заявив віцепрем'єр і міністр оборони Красімір Каракачанов, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Важко сказати, що стався витік будь-якої важливої ​​інформації. Частина її була публічною", - сказав Каракачанов, додавши, що протягом шести місяців група з шести шпигунів перебувала під наглядом болгарської військової розвідки, контррозвідки та прокуратури.

Міністр додав, що "кожен, хто шпигував на користь іноземної держави, повинен бути покараний".

Генеральний прокурор Іван Гешев раніше говорив, що були розкриті важливі секрети, які вплинули на безпеку Болгарії, НАТО і ЄС.

Влада Болгарії згадувала про витік інформації про нову модифікацію американських винищувачів F-16 block 70, які країна закупила у США минулого року.

Нагадаємо, 22 березня МЗС Болгарії оголосило персонами нон грата двох російських дипломатів.

18 березня у столиці Болгарії Софії в ході секретної операції затримали кілька людей, підозрюваних у шпигунстві на Росію. Джерела у правоохоронних органах стверджували, що затримані шпигуни не є росіянами.

Двоє затриманих виявились болгарськими військовослужбовцями.

За півтора року шість російських шпигунів були видворені з Болгарії. Вони використовували дипломатичну службу в якості прикриття для своєї діяльності.