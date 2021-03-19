В Болгарії затримали кількох ймовірних шпигунів Росії - ЗМІ
У столиці Болгарії Софії в ході секретної операції затримані кілька людей, підозрювані у шпигунстві на Росію.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News.bg.
Скільки осіб затримано, не уточнюється. У зв'язку з проведеною в другій половині дня в четвер операцією на виїзді з Софії збільшилася присутність поліції.
Обшуки відбулися за кількома адресами в південних районах Софії та в районах у напрямку Перника.
За даними джерел у правоохоронних органах, затримані шпигуни не є росіянами.
Деякі із затриманих є чинними болгарськими держслужбовцями, які мали доступ до важливої для країни секретної інформації.
Операція, в якій взяли участь співробітники Головної прокуратури, Державного агентства національної безпеки та Міністерства внутрішніх справ, була спрямована на запобігання витоку секретної державної інформації.
За півтора року шість російських шпигунів були видворені з Болгарії. Вони використовували дипломатичну службу в якості прикриття для своєї діяльності.