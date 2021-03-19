В Болгарії затримали кількох ймовірних шпигунів Росії - ЗМІ

У столиці Болгарії Софії в ході секретної операції затримані кілька людей, підозрювані у шпигунстві на Росію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News.bg.

Скільки осіб затримано, не уточнюється. У зв'язку з проведеною в другій половині дня в четвер операцією на виїзді з Софії збільшилася присутність поліції.

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Обшуки відбулися за кількома адресами в південних районах Софії та в районах у напрямку Перника.

За даними джерел у правоохоронних органах, затримані шпигуни не є росіянами.

Деякі із затриманих є чинними болгарськими держслужбовцями, які мали доступ до важливої для країни секретної інформації.

Операція, в якій взяли участь співробітники Головної прокуратури, Державного агентства національної безпеки та Міністерства внутрішніх справ, була спрямована на запобігання витоку секретної державної інформації.

За півтора року шість російських шпигунів були видворені з Болгарії. Вони використовували дипломатичну службу в якості прикриття для своєї діяльності.