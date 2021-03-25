Біля узбережжя Чорногорії розпочинають буріння у пошуках нафти

Біля узбережжя Чорногорії розпочинається розвідувальне буріння нафти, яке проводить італійсько-російський консорціум Eni-Novatek.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Бурова установка Topaz Driller прибула на територію Чорногорії в середині березня. Уряд сподівається, що ці заходи допоможуть диверсифікувати економіку Чорногорії, щоб вона більше не залежала від туристичної галузі.

Однак рішення про бурові роботи викликало невдоволення екологічних неурядових організацій, які вважають, що розвідка може загрожувати довкіллю, нагадавши, що нинішні представники уряду були проти цієї розвідки, перебуваючи в опозиції.

Хорватія вже пробувала проводити розвідувальне буріння в Адріатиці, але без результатів.

В даний час Чорногорія не видобуває нафти, але первинні дані вказують на те, що вона може мати ресурси для покриття своїх потреб у нафті та газі.

Чиновники оголосили, що перше буріння триватиме до шести місяців на місці, розташованому в 14 морських милях від берега.

У вересні 2016 року Чорногорія підписала контракт з італійською компанією Eni та російською компанією Novatek, надавши їм 30-річну концесію на розвідку нафти та газу в Адріатичному морі.

Контракт на чотири блоки площею 1228 квадратних кілометрів був укладений відповідно до тендеру 2014 року, який спочатку охоплював більшу територію в 3000 квадратних кілометрів.