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У побережья Черногории начинают бурение в поисках нефти

Четверг, 25 марта 2021, 17:44

У побережья Черногории начинается разведывательное бурение нефти, которое проводит итальянско-российский консорциум Eni-Novatek.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Буровая установка Topaz Driller прибыла на территорию Черногории в середине марта. Правительство надеется, что эти меры помогут диверсифицировать экономику Черногории, чтобы она больше не зависела от туристической отрасли.

Однако решение о буровых работах вызвало недовольство экологических неправительственных организаций, которые считают, что разведка может угрожать окружающей среде, напомнив, что нынешние представители правительства были против этой разведки, находясь в оппозиции.

Хорватия уже пробовала проводить разведочное бурение в Адриатике, но без результатов.

В настоящее время Черногория не добывает нефти, но первичные данные указывают на то, что она может иметь ресурсы для покрытия своих потребностей в нефти и газе.

Чиновники объявили, что первое бурение продлится до шести месяцев на месте, расположенном в 14 морских милях от берега.

В сентябре 2016 года Черногория подписала контракт с итальянской компанией Eni и российской компанией Novatek, предоставив им 30-летнюю концессию на разведку нефти и газа в Адриатическом море.

Контракт на четыре блока площадью 1228 квадратных километров был заключен в соответствии с тендером 2014 года, который сначала охватывал большую территорию в 3000 квадратных километров.

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Черногория
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