Уряд Данії дозволив присутність глядачів на матчах Євро-2020

Уряд Данії оголосив рішення про те, щоб вболівальникам дозволять відвідувати матчі чемпіонату Європи-2020, які будуть проходити в Копенгагені.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politiken.

Міністерка культури країни Джой Могенсен повідомила, що футбольні матчі зможуть відвідати 11-12 тисяч вболівальників.

"Чемпіонат Європи з футболу - це унікальна та історична подія для Данії. Тому уряд вирішив дозволити щонайменше 11 000-12 000 глядачів на кожен з чотирьох матчів. Одночасно ми розглянемо, чи може бути ще більше глядачів, якщо це дозволять умови", - говорить сказала Могенсен.

Європейська футбольна асоціація (УЄФА) вимагала від міст-господарів чемпіонату Європи гарантувати наявність глядачів під час матчів. До 7 квітня Данія мала відповісти щодо ситуації з глядачами.

"Ми також повідомили УЄФА, що, можливо, буде потрібно закрити стадіон для глядачів, якщо буде значне поширення інфекції", - зазначила Могенсен.

Чемпіонат Європи відбудеться у 12 різних європейських містах, включаючи Копенгаген, де ігри проходитимуть на місцевому стадіоні "Паркен", який вміщує 38 тисяч вболівальників. У червні збірна Данії проведе там три матчі групової стадії проти Фінляндії, Бельгії та Росії. Також там відбудеться один матч плей-офф.

Фінальна частина чемпіонату Європи-2020 відбудеться з 11 червня по 11 липня 2021 року. УЄФА розраховує, що уряди країн дозволять відвідувати матчі вболівальникам у обсязі 25% від загальної місткості стадіону.

Частина міст, зокрема, Дублін, Глазго та Більбао, ризикують втратити право на проведення Євро-2020 через відсутність гарантій щодо дозволу на відвідування матчів вболівальниками.