Правительство Дании разрешило присутствие зрителей на матчах Евро-2020

Правительство Дании объявило решение о том, чтобы болельщикам разрешат посещать матчи чемпионата Европы-2020, которые будут проходить в Копенгагене.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politiken.

Министр культуры Джой Могенсен сообщила, что футбольные матчи смогут посетить 11-12 тысяч болельщиков.

"Чемпионат Европы по футболу - это уникальная и историческое событие для Дании. Поэтому правительство решило разрешить не менее 11 000-12 000 зрителей на каждый из четырех матчей. Одновременно мы рассмотрим, может ли быть еще больше зрителей, если это позволят условия", - сказала Могенсен.

Европейская футбольная ассоциация (УЕФА) требовала от городов-хозяев чемпионата Европы гарантировать наличие зрителей во время матчей. До 7 апреля Дания должна была ответить по ситуации со зрителями.

"Мы также сообщили УЕФА, что, возможно, потребуется закрыть стадион для зрителей, если будет широкое распространение инфекции", - отметила Могенсен.

Чемпионат Европы состоится в 12 различных европейских городах, включая Копенгаген, где игры будут проходить на местном стадионе "Паркен", который вмещает 38 000 болельщиков. В июне сборная Дании проведет там три матча групповой стадии против Финляндии, Бельгии и России. Также там состоится один матч плей-офф.

Финальная часть чемпионата Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. УЕФА рассчитывает, что правительства стран разрешат посещать матчи болельщикам в объеме 25% от общей вместимости стадиона.

Часть городов, в частности, Дублин, Глазго и Бильбао, рискуют потерять право на проведение Евро-2020 из-за отсутствия гарантий разрешения на посещение матчей болельщиками.