Санду готується розпустити парламент Молдови у боротьбі з проросійським Додоном

Президент Молдови Мая Санду запросила парламентські фракції на консультації щодо розпуску парламенту після того, як у законодавчому органі через відсутність кворуму не відбулося голосування за уряд Ігоря Гросу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це повідомила її пресслужба.

Зустріч з фракціями відбудеться 26 березня.

Перед цим 25 березня депутати Партії соціалістів експрезидента Ігоря Додона та їхні союзники з "Шор" і групи Pentru Moldova пішли з засідання парламенту, на якому мали заслухати програму уряду Ігоря Гросу - вже другого кандидата на посаду прем’єра.

Через їхню відсутність не було кворуму, і слухання та засідання не відбулося. Це можна інтерпретувати як другу невдалу спробу сформувати уряд - що відкриває можливість для дострокових парламентських виборів.

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Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду домагається скликання позачергових парламентських виборів в країні. Останні кілька місяців вона намагається відкрити можливість для розпуску парламенту, тоді як Додон та його союзники намагаються завадити їй у цьому.

За Конституцією Молдови, президент отримує право розпустити парламент у двох випадках: у разі неможливості формування уряду або блокування протягом трьох місяців прийняття законів і якщо парламент як мінімум двічі відхилив запропонований йому склад уряду в 45-денний термін після внесення відповідної пропозиції.

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