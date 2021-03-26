Лидеры ЕС договорились наращивать производство вакцин

Лидеры стран-членов ЕС договорились работать над увеличением производства и объемов поставок вакцин.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике по итогам саммита 25 марта, который состоялся в формате видеоконференции.

"Ускорение производства, поставок и распределения вакцин остается ключевым и неотложным заданием для того, чтобы преодолеть этот кризис. Поэтому эти усилия должны еще больше усилиться", - говорится в тексте.

Лидеры подчеркивают важность прозрачности в вопросе поставок вакцин, как и использование механизма контроля за экспортом.

"Мы признаем важность глобальных цепочек поставок и подтверждаем, что компании обязаны обеспечить прогнозируемость своего производства и соблюдать сроки, прописанных в контрактах", - отмечают они.

При этом, добавляют они, ЕС продолжит содействовать борьбе с пандемией в более бедных странах.

"Работа над созданием механизма для того, чтобы делиться вакцинами, должна начаться как можно скорее, чтобы дополнить и поддержать ведущую роль платформы COVAX в общем доступе к вакцинам и их доставке", - подчеркивают они.

Напомним, 24 марта Еврокомиссия усилила механизм контроля за экспортом вакцин, предусматривающий возможность заблокировать экспорт определенной партии - добавив в него критерии взаимности и пропорциональности.

Принцип взаимности означает учет того, страна назначения ограничивает экспорт вакцин от коронавируса или компонентов для их производства, производимых на ее территории.

Принцип пропорциональности означает учет ситуации в стране назначения - эпидемической ситуации и показателей вакцинации от коронавируса, а также доступность вакцин для этой страны.

В сообщении Еврокомиссии отмечают, что с начала применения экспортного контроля заблокировали только одну поставку, а на остальные 380 разрешение дали. Их общий объем составлял 43 млн доз, вакцины предназначались для 33 стран мира. Больше всего вакцин, произведенных в ЕС, экспортировали в Великобританию - около 10,9 млн доз.