Європарламент назвав головні умови для євроінтеграції Західних Балкан

Європарламент назвав ключові умови, необхідні для майбутнього членства у ЄС Албанії, Косова, Північної Македонії та Сербії.

Про це йдеться у резолюціях, схвалених 25 березня, повідомляє "Європейська правда".

Євродепутати зазначають, що рух цих країн до ЄС буде залежати від глибоких та незворотніх реформ у ключових сферах - як верховенство права та ефективність демократичних інституцій, а також боротьба з корупцією та організованою злочинністю, політика добросусідства та регіональної співпраці.

Щодо Албанії, парламентарі закликають до "офіційного початку перемовин про членство, без будь-яких подальших зволікань, після повного виконання умов, визначених Єврорадою".

Вони наголошують, що ключову роль у цьому будуть відігравати вільні та чесні загальні вибори 25 квітня 2021 року.

Сербію та Косово закликають утриматися від будь-яких дій, які можуть погіршити відносини між ними. Парламентарі також закликають ті 5 країн-членів ЄС, які ще не визнали Косова, зробити це, наголошуючи, що незалежність Косова є незворотньою, а таке визнання сприяло б подальшій стабільності у регіоні та євроінтеграції і Сербії, і Косова.

Євродепутати також закликають Єврораду схвалити безвізовий режим для косоварів.

"Нормалізація відносин між Сербією та Косово і повага до фундаментальних прав всередині кран є ключовими для темпу перемовин про членство", - наголошують у тексті.

Щодо Сербії, вони висловили стурбованість ефективністю роботи нового парламенту, де немає опозиції, та звернули увагу на необхідність координувати свою зовнішню та безпекову політику з підходом ЄС, зауважуючи, що у Сербії ступінь такої координації - найменший у регіоні.

Щодо Північної Македонії, євродепутати відзначають великий прогрес у схваленні необхідних реформ. "Як наслідок, депутати закликають ЄС якнайшвидше організувати першу міжурядову конференцію з Північною Македонією, що позначить офіційний початок перемовин про членство", - зазначають у тексті.

Проте висловлюють жаль з приводу того, що низка суперечливих питань між Північною Македонією досі залишаються невирішеними та зауважують, що досі не виконаний їхні рекомендації щодо припинення утисків громадян, які відкрито демонструють свою болгарську ідентичність.





