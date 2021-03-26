Европарламент назвал главные условия для евроинтеграции Западных Балкан

Европарламент назвал ключевые условия, необходимые для будущего членства в ЕС Албании, Косова, Северной Македонии и Сербии.

Об этом говорится в резолюциях, одобренных 25 марта, сообщает "Европейская правда".

Евродепутаты отмечают, что движение этих стран в ЕС будет зависеть от глубоких и необратимых реформ в ключевых сферах - таких как верховенство права и эффективность демократических институтов, а также борьба с коррупцией и организованной преступностью, политика добрососедства и регионального сотрудничества.

По Албании парламентарии призывают к "официальному началу переговоров о членстве, без каких-либо дальнейших проволочек, после полного выполнения условий, определенных Евросоветом".

Они отмечают, что ключевую роль в этом будут играть свободные и честные всеобщие выборы в стране 25 апреля 2021 года.

Сербию и Косово призывают воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить отношения между ними. Парламентарии также призывают те пять стран-членов ЕС, которые еще не признали Косово, сделать это, подчеркивая, что независимость Косова является необратимой, а такое признание способствовало бы дальнейшей стабильности в регионе и евроинтеграции и Сербии и Косове.

Евродепутаты также призывают Евросовет ввести безвизовый режим для косоваров.

"Нормализация отношений между Сербией и Косовом и уважение к фундаментальным правам внутри стран являются ключевыми для темпа переговоров о членстве", - отмечают в тексте.

По Сербии они выразили обеспокоенность эффективностью работы нового парламента, где нет оппозиции, и обратили внимание на необходимость координировать свою внешнюю политику и политику безопасности с подходом ЕС, отмечая, что в Сербии степень такой координации - наименьшая в регионе.

По Северной Македонии евродепутаты отмечают большой прогресс в принятии необходимых реформ. "Как следствие, депутаты призывают ЕС как можно быстрее организовать первую межправительственную конференцию по Северной Македонией, что обозначит официальное начало переговоров о членстве", - отмечают в тексте.

Однако они выражают сожаление, что ряд спорных вопросов между Северной Македонией до сих пор остается нерешенным, и отмечают, что до сих пор не выполнена их рекомендация о прекращении притеснений граждан, открыто демонстрирующих свою болгарскую идентичность.