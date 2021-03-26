Україна та Румунія відновили спільне патрулювання кордону на Дунаї
Українські та румунські прикордонники відновили спільне патрулювання кордону на Дунаї, яке призупиняли у зв’язку з епідемією коронавірусу.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, пише "Європейська правда".
У ньому беруть участь прикордонники Ізмаїльського загону та підрозділи Берегової охорони Констанци прикордонної поліції Румунії.
Протягом цього тижня патрулювання відбулися на ділянках відділів прикордонної служби "Рені" та "Вилкове" на українських прикордонних катерах, із дотриманням карантинних заходів безпеки.
Практику спільних патрулювань запровадили з жовтня 2017 року в рамках угоди між урядами обох країн.
Це дозволяє ефективніше протидіяти організованій злочинній діяльності, незаконному перетину кордону й перевезенню контрабанди, як і економити ресурси та обмінюватися досвідом.
Патрулювання здійснюється поблизу спільного державного кордону і може реалізовуватись з використанням катерів і автотранспорту тієї країни, на території якої здійснюється спільне патрулювання. Прикордонники, які здійснюють свою діяльність на території іншої держави, мають такий же правовий статус, як і прикордонники приймаючої сторони.