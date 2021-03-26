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Україна та Румунія відновили спільне патрулювання кордону на Дунаї

П'ятниця, 26 березня 2021, 13:18

Українські та румунські прикордонники відновили спільне патрулювання кордону на Дунаї, яке призупиняли у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, пише "Європейська правда".

У ньому беруть участь прикордонники Ізмаїльського загону та підрозділи Берегової охорони Констанци прикордонної поліції Румунії.

 
Фото: ДПСУ

Протягом цього тижня патрулювання відбулися на ділянках відділів прикордонної служби "Рені" та "Вилкове" на українських прикордонних катерах, із дотриманням карантинних заходів безпеки. 

Практику спільних патрулювань запровадили з жовтня 2017 року в рамках угоди між урядами обох країн. 

Це дозволяє ефективніше протидіяти організованій злочинній діяльності, незаконному перетину кордону й перевезенню контрабанди, як і економити ресурси та обмінюватися досвідом. 

 

Патрулювання здійснюється поблизу спільного державного кордону і може реалізовуватись з використанням катерів і автотранспорту тієї країни, на території якої здійснюється спільне патрулювання. Прикордонники, які здійснюють свою діяльність на території іншої держави, мають такий же правовий статус, як і прикордонники приймаючої сторони.

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