КНДР заявила об испытаниях "управляемой ракеты нового типа"

Северная Корея в своем первом заявлении после известий о запусках ракет объяснила, что испытывала "управляемую тактическую ракету нового типа".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В официальном сообщении отмечают, что ракета попала в тестовую цель в 600 км от восточного побережья Кореи, тогда как в Японии раньше говорили, что ракеты пролетели около 400 км.

Также добавляют, что ракеты могут нести заряд до 2,5 тонн, что означает потенциальную способность нести ядерную боеголовку.

Лидер КНДР Ким Чен Ын не присутствовал на запуске.

Напомним, день назад КНДР во второй раз за неделю осуществила ракетные испытания, причем на этот раз речь шла о баллистических ракетах.

Первый раз две ракеты запустили с западного побережья в воскресенье.

Эти запуски стали первым испытанием ракет Северной Кореей с 14 апреля 2020 года, когда она запустила несколько крылатых ракет малой дальности в Японское море.

США, Япония и Южная Корея осудили испытания.

Президент США Джо Байден после последнего запуска заявил, что США будут реагировать должным образом в случае, если Северная Корея будет прибегать к эскалации.