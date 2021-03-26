Макрон заявив про "світову війну" нового типу через вакцини

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що ситуація у сфері виробництва вакцин від коронавірусу є "світовою війною" нового типу, а для того, щоб вистояти, Європа повинна домогтися суверенітету в цій сфері і протистояти впливу Китаю та Росії.

Про це Макрон заявив після саміту лідерів країн ЄС у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

За словами Макрона, країнам старого континенту необхідно налагодити випуск вакцин на своїй території і строго обмежити експорт препаратів за межі ЄС.

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"Європа - єдиний континент, який експортує вакцини. Це єдиний континент вільного світу, що має справжню стратегію і дипломатію в питанні вакцин. Не для того, щоб шантажувати ті чи інші країни, але щоб виконати наші міжнародні зобов'язання", - сказав Макрон.

Французький президент додав, що ситуація з вакцинами спричинила "світову війну" нового типу.

"Потрібно ясно розуміти, що ми зіткнулися зі світовою війною нового типу, з атаками і спробами дестабілізації з боку Росії, Китаю, спробами впливати за допомогою вакцин. Якщо ми хочемо цьому протистояти, нам необхідний суверенітет у виробництві вакцин", - зазначив Макрон.

Нагадаємо, 24 березня Єврокомісія посилила механізм контролю за експортом вакцин, що передбачає можливість заблокувати експорт певної партії - додавши у нього критерії взаємності і пропорційності.

За словами глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, ЄС експортував більше вакцин, ніж використав для щеплень.

На відеосаміті 25 березня лідери країн-членів ЄС домовилися працювати над збільшенням виробництва та обсягів поставок вакцин.