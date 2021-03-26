У Німеччині вакциновані від коронавірусу вже 10% населення

У Німеччині щеплення від коронавірусу принаймні першою дозою отримали вже 10 млн людей.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel та Suddeutsche Zeitung, про це заявив міністр охорони здоров’я Єнс Шпан.

Загалом в країні зробили 12 мільйонів щеплень.

"Ефект вакцинації зараз применшується зростанням кількості заражень. Чим вища інцидентність, тим менше вакцинація допомагає збивати приріст заражень", - наголосив міністр.

Він також зазначив, що у тій групі, до якої дійшла черга на щеплення, охочих вакцинуватися менше, аніж серед найстарших громадян, які отримали доступ до вакцини першими.

Він попередив, що з нинішніми темпами поширення вірусу у квітні медична система може виявитись переповненою, та закликав федеральні землі не зволікати з відновленням карантинних обмежень, коли приріст заражень у них наближається до визначеної "червоної лінії" у 100 випадків на 100 000 населення.

Керівник Інституту Роберта Коха Лотар Вілер заявив, що Німеччину чекають попереду "дуже складні тижні".

"Є дуже чіткі сигнали, що ця хвиля епідемії буде гіршою, ніж дві попередні. Потрібно бути готовими до того, що кількість заражень і смертей стрімко зросте. Ситуація буде гіршою. Ми не можемо запобігти цій хвилі, але можемо спробувати збити її", - сказав він.

За останню добу в країні виявили 21,573 нових заражень та зареєстрували 183 смерті коронахворих. Показник захворюваності за останні сім днів на 100 000 населення досягнув 119.1.



