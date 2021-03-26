В Україні за підтримки ЄС запустили "ковідні" бізнес-клініки для підприємців

Проєкт Європейського союзу EU4Business відкрив мережу COVID-19 бізнес-клінік, щоб допомогти українським малим та середнім підприємствам відреагувати на економічні виклики, спричинені пандемією коронавірусу.

Про це "Європейській правді" повідомили у представництві Євросоюзу.

Бізнес-клініки функціонуватимуть протягом наступних шести місяців, пропонуючи широкий спектр переважно безкоштовних онлайн-послуг, серед яких короткі індивідуальні та групові консультації, вебінари, тренінги та форуми, ваучери на поглиблені бізнес-консультації.

Консультації будуть зосереджені на питаннях бізнес-стратегії, маркетингу, інновацій, діджиталізації, експорту та доступних програм підтримки бізнесу з боку влади та різноманітних організацій.

Крім того, окремі заявники, які пройшли відбір, отримають ваучер на 30 000 грн для поглибленого консультування. Це означає, що експерти працюватимуть з тією чи іншою компанією індивідуально для вирішення її конкретних завдань та підвищення продуктивності.

Перші COVID-19 бізнес-клініки в Івано-Франківську, Харкові, Вінниці, Дніпрі, Чернігові та Миколаєві вже надають підтримку українським підприємцям.

До участі запрошуються малі та середні підприємства з різних секторів, включно з фізичними особами-підприємцями. Підприємцям потрібно вибрати формат послуг, який їх цікавить, і зв’язатися з певною клінікою.

Познайомитись з можливостями кожної бізнес-клініки можна за посиланням.

COVID-19 бізнес-клініки створені на базі Центрів інформаційної підтримки бізнесу, що були засновані в межах EU4Business 2017 року. Клініки працюватимуть з лютого 2021 по вересень 2021 року в межах проєкту "EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП", що фінансується ЄС та урядом Німеччини і реалізується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.